Выработаны предложения по организации безопасного въезда в Североморск

На опасном участке дороги в районе старого контрольно-пропускного пункта в Североморск скоро будет реализован комплекс мер, которые снизят количество ДТП и их последствия. Только за прошедший год там произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек и 1 погиб.

Среди предложенных отдельным батальоном ДПС ГИБДД предложений - убрать один пешеходный переход, оборудовать недействующий КПП знаками дополнительного информирования и установить опоры искусственного освещения. Сейчас письмо с этими предложениями находится на рассмотрении Государственного областного казённого учреждения по управлению автомобильными дорогами.

На аварийном участке автоподъезда к Североморску ведётся постоянная работа сотрудников дорожной полиции, в том числе и скрытое патрулирование. Напомним, в 2016 году административная граница муниципального образования города Мурманск и ЗАТОг.Североморск была изменена, в связи с чем КПП, расположенное на автоподъезде флотской столице, перестало функционировать. В результате этого создались помехи для движения, а также угроза безопасности граждан.