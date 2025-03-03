Выручил мурманчанин и полиция, когда в банкомате произошёл сбой

Мурманчанин чуть было не потерял крупную сумму денег из-за неисправности банкомата. На помощь ему пришла человеческая порядочность и система правоохранительных органов.

Антон Андреев готовился к приобретению автомобиля. Деньги мужчина решил зачислить на банковскую карту в одном из банкоматов в центре города. Он положил в приёмник купюры, однако после пересчёта устройство вернуло часть денег.

Мужчина забрал купюры и покинул помещение. Однако вскоре лоток снова открылся, оставив остальные деньги в свободном доступе.

На помощь пришла сознательность горожан: следующий человек, который решил воспользоваться банкоматом, заметил неисправность и передал деньги в полицию.

Правоохранители быстро нашли северянина, потерявшего крупную сумму, и вернули ему его средства.

Антон Андреев: «Ситуация разрешилась для меня без потерь … Следите, завершайте операцию».