Выше, крепче и ярче – новая дымовая труба в Росляково

На котельной в мкр. Росляково начали устанавливать новую дымовую трубу. На площадке уже ведётся активная фаза работ.

Но ранее подрядная организация столкнулась со сложностями при проведении земельных работ. Они были связаны с большим поступлением грунтовых вод. Сейчас подрядчик нарастил производственные мощности и организовал работу на объекте в две смены.

Конструкция новой трубы будет в два раза выше предыдущей, высотой 60 метров с цветомаркировкой и громоотводом. Её сборка пройдёт в несколько этапов. Сначала части трубы будут обшиты теплоизоляцией и оцинкованной сталью, а затем установлены подъёмными кранами.

Напомним, что городские власти областного центра приняли решение срочно заменить старую трубу на новую, после обращений местных жителей.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Во-первых, росляковцы очень давно жаловались, что дым из трубы стелится прямо к ним в окна. Во-вторых, ещё в позапрошлом году специалисты компании «Мурманэнергосбыт» провели обследование и стало понятно, что трубу надо менять и срочно. Напомню, что срок её эксплуатации более 50 лет».

Сомнения в том, что реконструкция данного объекта - это дело-труба, у местных жителей не оправдались. Оперативно была организована работа по демонтажу старой конструкции. Дымоход разрушили, как говориться «без шума и пыли», направленным взрывом.

Установка новой трубы в Росляково должна завершиться до начала отопительного сезона, но это, если у строителей не возникнут сложности.

Конструкция, по заверениям специалистов, будет полностью соответствовать всем технологическим и экологическим требованиям.