Выше, крепче и ярче – новая дымовая труба в Росляково
На котельной в мкр. Росляково начали устанавливать новую дымовую трубу. На площадке уже ведётся активная фаза работ.
Но ранее подрядная организация столкнулась со сложностями при проведении земельных работ. Они были связаны с большим поступлением грунтовых вод. Сейчас подрядчик нарастил производственные мощности и организовал работу на объекте в две смены.
Конструкция новой трубы будет в два раза выше предыдущей, высотой
Напомним, что городские власти областного центра приняли решение срочно заменить старую трубу на новую, после обращений местных жителей.
Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Во-первых, росляковцы очень давно жаловались, что дым из трубы стелится прямо к ним в окна. Во-вторых, ещё в позапрошлом году специалисты компании «Мурманэнергосбыт» провели обследование и стало понятно, что трубу надо менять и срочно. Напомню, что срок её эксплуатации более 50 лет».
Сомнения в том, что реконструкция данного объекта - это дело-труба, у местных жителей не оправдались. Оперативно была организована работа по демонтажу старой конструкции. Дымоход разрушили, как говориться «без шума и пыли», направленным взрывом.
Установка новой трубы в Росляково должна завершиться до начала отопительного сезона, но это, если у строителей не возникнут сложности.
Конструкция, по заверениям специалистов, будет полностью соответствовать всем технологическим и экологическим требованиям.