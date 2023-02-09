Вышел фильм «Северный морской путь, или Русская дорога в океане»

Ленту к просмотру рекомендует госкорпорация «Росатом».

Фильм рассказывает о том, из чего складывается национальная транспортная магистраль России — Северный морской путь: кто работает в этих суровых условиях; как строятся атомные ледоколы; что необходимо для обеспечения круглогодичной навигации; что такое ледовые прогнозы; правда ли, что Севморпуть скоро полностью освободится от льда и какое значение имеет Северный морской путь для России XXI века.

Посмотреть фильм можно на популярном киносервисе по подписке или бесплатно в социальной сети «ВКонтакте», например, на официальной странице «Атомфлота».