День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.02.23 19:30
Вышел фильм «Северный морской путь, или Русская дорога в океане»
Ленту к просмотру рекомендует госкорпорация «Росатом».
Фильм рассказывает о том, из чего складывается национальная транспортная магистраль России — Северный морской путь: кто работает в этих суровых условиях; как строятся атомные ледоколы; что необходимо для обеспечения круглогодичной навигации; что такое ледовые прогнозы; правда ли, что Севморпуть скоро полностью освободится от льда и какое значение имеет Северный морской путь для России XXI века.
Посмотреть фильм можно на популярном киносервисе по подписке или бесплатно в социальной сети «ВКонтакте», например, на официальной странице «Атомфлота».
Комментарии
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Последние комментарии
Марина Початая, мурманчанка.
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Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
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