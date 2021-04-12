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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.21 19:30

Вышел «космонавт» на главную площадь Мурманска

Космонавта сегодня можно было увидеть не только на стене педагогического колледжа, но и на главной площади города. Перфоманс устроил мурманский творческий деятель, чтобы порадовать северян.

Под знаменитое «И снится нам трава, трава у дома» по площади Пять Углов шагает космонавт в оранжевом костюме, перчатках и шлеме, совсем как у Юрия Гагарина.

Не просто ходит, а ещё и раздаёт памятные сувениры. Эти стикеры были нарисованы специально к Дню космонавтики, а раздавал их на площади мурманский творческий деятель Вальченто.

Конечно, оранжевый комбинезон и перчатки совсем не от скафандра, а вот шлем, признается мужчина, самый что ни на есть настоящий и, возможно, когда-то побывал в космосе.

Валентин Петров, творческий деятель: «Я случайно среди разного хлама нашёл его и понял, что это мой долг в этот день сегодня его надеть, примерить, показать его общественности и напомнить об этом празднике, об этом юбилее».

Только вот четыре красные буквы СССР на шлем Вальченто добавил сам, чтобы его костюм ещё больше походил на скафандр Юрия Гагарина. Образ получился действительно узнаваемым и мурманчане с радостью подходили фотографироваться с космонавтом.

 

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