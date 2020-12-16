Вышел на прогулку в медицинской маске, но на проезжую часть проспекта

В Мурманске на проспекте Кирова автомобилисты запечатлели мужчину, который гулял по проезжей части и вёл себя странно.

Эти кадры сделал один из очевидцев происшествия. На видео видно, что молодой человек шагает по проспекту Кирова в Мурманске, не обращая внимания на поток автомобилей. Свидетели такого поведения отмечают, что, несмотря на необычное поведение во время прогулки, мужчина был в медицинской маске.