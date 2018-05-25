Вышел в свет альбом «Яков Комшилов. Прогулки по Мурманску»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялась презентация альбома, посвященного жизни и творчеству известного заполярного художника и краеведа Якова Комшилова.

Яков Алексеевич Комшилов жил и работал в столице Заполярья. Он активно занимался изучением Кольской земли, бытом саамов, а работал в судебной системе и увлекался живописью. В его картинах запечатлена не только красота столицы Заполярья ХХ века, но и прослеживаются конкретные исторические детали домов, улиц и площадей Мурманска.

- Альбом Якова Алексеевича Комшилова издан по поручению губернатора Мурманской области Марины Васильевны Ковтун. К ней обратилась группа неравнодушных людей, которые знают о жизни и творческой деятельности Якова Алексеевича Комшилова, предложив издать такой альбом, - рассказал Сергей Ершов, председатель Министерства культуры и искусства Мурманской области. - Было принято решение, в рамках большой программы празднования 80-летия Мурманской области этот альбом издать, сегодня мы его презентуем.

Издание представляет интерес не только как творческий сборник, но и как своеобразный учебник истории, на страницах которого можно узнать об изменениях архитектурного облика города на протяжении 20-х-60-х годов прошлого века.

- Альбом содержит материалы из фондов краеведческого музея, из художественного музея и музея освоения Севера, который находится в Кольском научном центре в Апатитах, - отметил Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея.