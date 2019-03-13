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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.19 19:30

Вышла на свободу, убила знакомого, светит новый срок

Жительница города Апатиты предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть пострадавшего. Подозреваемой грозит срок до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в ночь с 19 на 20 ноября 2018 года 50-летняя женщина, менее месяца назад освободившаяся из колонии-поселения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого в  Апатитах. В ходе словесной ссоры северянка нанесла ему четыре удара в область бедра кухонным ножом, после чего легла спать. От полученных телесных повреждений 52-летний мужчина скончался на месте.

Утром следующего дня женщина обнаружила тело потерпевшего, после чего вызвала медицинских работников. В ходе предварительного следствия свою вину она признала в полном объёме.

Прокурором города Апатиты дана оценка достаточности собранных доказательств, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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