Вышла новая серия проекта «Война в Заполярье»

В цикле короткометражных фильмов телекомпания «Арктик-ТВ» рассказывает о страницах истории Великой Отечественной, о кровопролитных боях, людях и подвигах, которые они совершали на северной земле.

Новая серия фильма посвящена Титовским дотам, о которых многие слышали, но с трудом представляют, какое значение этот рубеж играл в истории обороны Заполярья.

До сих пор находят здесь солдатские ботинки, а в них кости… Сколько людей полегло, обороняя Титовские доты во время вражеских атак, наверное, не знают даже самые подкованные историки.

Вот воспоминания поисковиков, которые впервые пришли в район боев, чтобы найти и захоронить останки солдат: «Это был 1984 год… Черепа, кости, котелки...».

История одного из бойцов, который в адской мясорубке боёв остался жив, и легла в основу новой серии проекта «Война в Заполярье».

- Последнее, что помню, крик: «Русские, капут! Германия - зергут».

Посмотреть серию «Неизвестный бой» проще всего на сайте телекомпании и в официальной группе «Артик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».

Следить за анонсами, это только третья из восьмисерийного цикла.