Вышли на «тропу» - на Северном флоте начались тренировки морских пехотинцев

Они готовятся к участию во всеармейском этапе конкурса профмастерства «Морской десант» Армейских международных игр 2021 года.

В команде от Северного флота 24 военнослужащих. Они уже приступили к тренировкам на «тропе разведчика». Это специальная полоса препятствий, созданная для занятий по боевой подготовке в учебном центре в районе Спутника. «Тропа» представляет собой элементы различных заграждений и стен разрушенных зданий, часть которых обтянута колючей проволокой. Прохождение задания сопровождается взрывами имитационных зарядов, холостыми выстрелами и задымлением.

Помимо полосы препятствий морпехам предстоит совершенствовать стрелковые навыки из штатного вооружения, отработать тактические действия в составе отделений и взвода, морскую десантную подготовку, вождение бронетранспортёров и многое другое.

Антон Гордеев, командир взвода морской пехоты Северного флота: «Чтобы подготовиться бойцу необходимо 2-4 месяца подготовки. Все стараемся друг друга поддерживать, потому что на соревнованиях без поддержки победы не видать».