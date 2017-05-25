Вышли рыбаки на Терский берег с сачками

На пляже в Териберке появились необычные рыбаки. Вооружены они не удочками, а сачками.

В период нереста мойва настолько близко подходит к берегу, что ловить её можно прямо огромными сачками. На необычную рыбалку выходят не только жители села. Порыбачить с сачками приезжают из разных частей Кольского полуострова.

Как объясняют сами рыбаки, обычно к берегу мойва подходит в конце апреля, но из-за погодных условий в этом году рыбалку пришлось перенести.

Ролики с необычной майской рыбалкой появились в Интернете и набирают популярность.