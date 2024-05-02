Высказывания туриста из Удмуртии об исторических достопримечательностях Мурманской области вызвали возмущение у северян
Ангелина Тенце, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области: «Житель Удмуртии подозревается в реабилитации нацизма. Следственным отделом по городу Мурманску СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Удмуртии по ч.4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Предварительно установлено, что 29 апреля 2024 года подозреваемый, находясь в Мурманской области в туристической поездке, записал и разместил в публичном пространстве видеоролик с оскорбительными высказываниями в адрес участников Великой Отечественной войны, призывая к прекращению возведения памятников и мемориалов, посвящённых героям войны. Следователями регионального управления СК с подозреваемым проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, в том числе осматриваются изъятые технические средства, назначена судебная лингвистическая экспертиза».