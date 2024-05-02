Высказывания туриста из Удмуртии об исторических достопримечательностях Мурманской области вызвали возмущение у северян

Сначала глава региона, а теперь и следственный комитет отреагировали на весьма нелестные слова блогера, который приехал погостить в Мурманскую область. Гость начал нелестно отзываться о достопримечательностях региона, многие из которых посвящены подвигу защитников Заполярья.