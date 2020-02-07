Выслушают, поддержат и помогут - Центр психологической помощи молодёжи

Центр психологической помощи молодёжи - место, куда юноши и девушки до 30 лет могут прийти, чтобы поделиться своими проблемами и найти поддержку. Сегодня клуб посетили депутаты городского Совета депутатов. Они посмотрели, в каких условиях проходит работа с молодёжью областного центра.

Центр, расположенный на улице Якорной, посещают молодые ребята, которые нуждаются в психологической помощи. Несчастная любовь, проблемы в семье, школе или институте - прийти сюда можно с любой бедой. Психологи организации всегда выслушают и поддержат.

Валентина Литвинова, начальник центра психологической помощи молодёжи: «В первую очередь у нас здесь проходят групповые занятия. Расписание групповых наших занятий размещено на сайте «Молодёжь51», поэтому, если у кого будет желание, заходите на наш сайт. На нём можно узнать обо всех группах, тренингах, мастер-классах. Также у нас проходят консультации. А для того, чтобы попасть к нам на консультации, нужно позвонить на наш телефон и записаться».

В 2013 году центр открылся после ремонта. Обновили кабинеты психологов, тренинговую и консультационную комнаты. В них как раз и проходят семинары и занятия с посетителями.

Тамара Прямикова, заместитель председателя совета депутатов города Мурманска: «Сюда можно прийти за консультацией. Например, у вас какая-то сложная житейская ситуация. Особенно молодые ребята, те, кто вышел из школы в совершенно новый мир. Какие-то сложности и они не могут выйти из этой ситуации, найти какой-то ответ на вопросы. Они могут сюда прийти и получить консультацию, у нас оказывается помощь специалистов и психологов с высшим образованием».

Главное новшество - сенсорная комната. Или как её называют в центре - комната релаксации. Благодаря сочетанию световых и звуковых эффектов с различными запахами в ней посетители достигают благоприятного эмоционального состояния. Приглушенный свет ламп, мягкие кресла позволяют расслабиться и заглянуть в себя. Здесь же установлен специальный стол, на котором можно рисовать песком.

Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Очень много интересных вещей, приборов, с помощью которых можно получить психологическую разгрузку. Сейчас у нас очень сложное время, поэтому очень приятно, что в городе есть такие центры, где человек может прийти, поделиться проблемами с незнакомыми людьми, выслушать рекомендации, принять для себя какие-то выверенные решения».

Прийти в центр могут не только юноши и девушки, но и семейные пары до 34 лет. Психологи помогут разобраться в возникших в отношениях трудностях, помочь понять друг друга и сохранить семью.