Обеспечение квалифицированных кадров для Арктики – ключевая тема развития экономики, социальной сферы и реализации стратегических проектов в Мурманской области. Важно, что потребность в них будет расти.

Поэтому в ходе заседания регионального правительства обсуждали вопросы развития системы профессионального образования в рамках плана «На Севере – жить», возможности и перспективы и успешные практики взаимодействия промышленных предприятий с колледжами.

За 10 лет в Мурманской области стало на треть больше выпускников школ, выбирающих рабочие профессии. В этом году приёмная кампания стартует не позднее 20 июня, предусмотрено более 4 тысяч бюджетных мест на программы СПО. Треть из них - в рамках федерального проекта «Профессионалитет». При поддержке губернатора Андрея Чибиса в него вошли 7 кластеров. Таким образом, после окончания учёбы будут трудоустроены не менее 85% выпускников.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас на сегодняшний день в регионе 22 организации среднего профессионального образования, в которых обучаются более 18 тысяч человек. Высшее образование представлено 4 вузами, наиболее мощнейший из них МАУ, в котором на сегодняшний день обучаются более 10 тысяч человек, из которых по программам высшего образования обучаются порядка 7 тысяч человек».

По результатам работы федеральных программ и регионального плана «На Севере – жить» созданы новые возможности в сфере высшего и среднего профессионального образования, а также основа для наращивания кадрового потенциала. За последние пять лет появилось свыше 8,5 тысяч рабочих мест и теперь наш регион занимает 9 место в стране по размеру средней зарплаты.

Высокая актуальность подготовки кадров для Арктики, вызвана динамичным развитием региона, новыми вызовами и инвестиционным потенциалом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уже в 85 наших колледжей и техникумов есть современные лаборатории. В этом году мы создадим в общей сложности ещё 44 лаборатории в Мончегорском политехническом колледже, Полярнозоринском политехническом колледже и Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени Месяцева».

Не менее активно ведётся совместная работа с ведущими предприятиями и крупными учреждениями различных сфер в Мурманском арктическом университете. В числе приоритетных направлений - инженерные, информационные технологии, нефтегазовое дело, морские специальности и лечебное дело. Почти 9,5 тысячи студентов осваивают 200 образовательных программ в самом крупном вузе региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что мы перезапускаем, делаем более эффективным, современным и востребованным МАУ. Огромная благодарность председателю наблюдательного Совета, который согласился его возглавить - это Денис Мантуров, который сейчас занимает пост первого вице-премьера правительства РФ».

Говоря о программе «Приоритет-2030», участники заседания напомнили, что защита проекта прошла успешно. Этот шаг позволит МАУ принять участие в конкурсном отборе на строительство кампуса мирового уровня. Стратегическая цель реализации масштабных проектов – системная трансформация вуза в международный исследовательский университет к 2033 году.