165 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+52), Мончегорске (+34), Кандалакшском районе (+24).

Высокий уровень смертности от ковида в России вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, связав причину такой ситуации с недостаточным уровнем вакцинирования населения.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировали 895 смертей из-за ковида за сутки, это новый максимум с начала пандемии.