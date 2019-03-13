Высоко задрали планку - Сергей Чернецкий, главный тренер хоккейного клуба «Мурман»

Команда по хоккею с мячом клуба «Мурман» теперь выступает в суперлиге. Сегодня хоккеисты в полном составе пришли на встречу с губернатором. Говорили и об итогах сезона, и о планах на будущее. Некоторым спортсменам вручили заслуженные награды и звания.

Команда «Мурман» 6 лет показывала отличные результаты в Высшей лиге по хоккею с мячом. Право перейти на следующую ступень хоккеисты заслужили давно. Мешали финансовые проблемы, да и уверенности в собственных силах им не хватало. В этом сезоне спортсмены всё же решились на смелый шаг: наполовину обновили состав и дебютировали в суперлиге. Несмотря на то, что в десятку лидеров войти наши не смогли, но для новичков они показали себя неплохо. 28 игр, 9 из которых закончили победой, 2 ничьей.

«В принципе, сезон уже закончился. Понятно, что каких-то глобальных результатов от команды сложно было ожидать, так как мы очень долго были в Высшей лиге. Это психология, это волнение, скажем так, которое было, но мы заняли 11 место среди 15 команд в суперлиге, - отмечает Сергей Чернецкий, главный тренер хоккейного клуба «Мурман». - И на сегодняшний день отзывы от попечительского совета, от президента клуба, от руководителей - это достойный результат».

Сейчас тренировки команды продолжаются. Но уже скоро состав разъедется, чтобы вновь встретиться в середине июля, когда начнётся подготовка к новому сезону. Он, уверены спортсмены, станет для них настоящим испытанием. «Мы, можно сказать, высоко задрали планку. Сейчас от нас все будут ждать боле высокого результата, - отмечает Александр Кротов, капитан хоккейного клуба «Мурман». - Но я понимаю, что следующий сезон для нас будет сложнее, чем этот. И команды на нас будут настраиваться по другому, и, я думаю, что будет тяжелее в следующем году».

Руководство клуба в спортсменах не сомневается. А так как выступление в суперлиге требует совершенно иных расходов, у команды вырос и бюджет. Кроме того у «Мурмана» появилась молодёжная команда: это необходимое условие для выступления в чемпионате.

«Почти 20 лет ваша команда последовательно идёт вверх в табели о рангах, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Из Первой лиги - в Высшую, из Высшей - в Суперлигу. Были победы, были, конечно, и неудачи. Без этого никак не куётся характер бойца».

Официальная часть встречи завершилась награждением спортсменов. Отличившимся хоккеистам присвоили звания «Мастер спорта России по хоккею с мячом», а также благодарственные письма от губернатора и областной Думы.