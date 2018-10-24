Высокоскоростной и доступный спутниковый интернет - от мечты к реальности

Уверенный прием высокоскоростного спутникового интернета в любой точке Кольского полуострова стал реальностью. В регион пришла новая услуга SEN-SAT федерального оператора связи РТКОММ. Специалисты компании презентовали свой продукт и наглядно продемонстрировали выгоду его использования.

Быть на связи не только в любой точке Кольского полуострова, но и страны - под этим девизом прошла презентация скоростного спутникового интернета SEN-SAT. Новинку представила компания РТКОММ, один из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России - стопроцентное дочернее общество «Ростелекома».

Представители компании рассказали о планах оператора по развитию услуги, актуальных тарифах и условиях подключения пользователей. Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев также сообщил о том, что целевая аудитория SEN SAT’a - собственники жилья в загородной и пригородной зонах - там, где по тем или иным причинам еще нет развитой оптической инфраструктуры. Скоростной спутниковый интернет SEN SAT охватывает всю страну от Калининграда до Камчатки. В частности, SEN-SAT позволяет иметь постоянный доступ в интернет даже в самых отдаленных уголках нашего региона - по всему Кольскому полуострову.

Услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона еще очень мало знакома потребителям. Стратегия компании по выводу на рынок новой торговой марки, в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов. Стоимость оборудования составит от 29 990 руб. Но его можно взять и в аренду за 750 руб./мес. Доставка комплектов подключения скоростного спутникового интернета SEN SAT осуществляется за счет пользователя, либо силами официального дилера в зависимости от решения клиента. Узнать подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от SEN SAT можно на сайте www.sensat.ru