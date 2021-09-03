Высокотехнологичная «школа» открылась в Мурманске для педагогов

й «школе» для преподавателей отвечает самым высоким стандартам. Здесь созданы все условия для изучения передовых образовательных программ, освоения и внедрения индивидуальных подходов к обучению: полностью оборудованы кабинеты и даже небольшая видеостудия, закуплены современные интерактивные доски. Возможности нового центра профессионального мастерства педагогических работников, который открыли в областном центре, оценила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Я считаю, что это большой шаг в профессиональной подготовке педагогов, для повышения их профессионального мастерства. В первую очередь, центр будет ориентироваться на реализацию индивидуальных потребностей каждого педагога как предметных, так и методических. Будут работать тьюторы, которые будут вести индивидуальный образовательный маршрут для педагогов, будет проводиться диагностика профессиональных дефицитов, в том числе молодых педагогов».

Благодаря центру, теперь любой педагог сможет обновить свои компетенции, уровень профессионального общения, выработать креативные подходы к созданию образовательных практик. В этом ему помогут тренинги, индивидуальные консультации, практические занятия и семинары.

Марина Каирова, тьютор центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников: «Организация такого центра – это возможность решить какие-то проблемы и преодолеть дефициты, возможность для того, чтобы развиваться, чтобы эти дефициты педагог находил сам. Здесь, конечно же, различные формы взаимодействия. Когда центр начнёт свою деятельность, можно говорить о дополнительных возможностях».

Главная задача педагогов – это вывести качество образования в Заполярье на новый уровень. Первые занятия в высокотехнологичном центре стартуют уже 16 сентября.