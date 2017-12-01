Высокотехнологичный аппарат подарили Мурманской детской клинической больнице

В Мурманской детской клинической больнице сегодня важный день. Отделение хирургии пополнилось новым аппаратом, который позволит совсем маленьким детям проводить диагностику и лечение серьёзных заболеваний.

Это импортное оборудование на свои средства больница закупить не могла, тогда неожиданно на помощь медикам пришли спонсоры. Сотрудники компании «Русская Аквакультура» отозвались на клич в соцсетях.

Эта небольшая вещь на самом деле дорогостоящее немецкое оборудование. Новый цистоскоп позволит детям до года проводить операции на мочевом пузыре с минимальным вмешательством во внутренние органы. Раньше малышей с проблемами мочеиспускательной системы оперировали более радикальным способом или отправляли в другие региональные больницы.

- То, что теперь дети останутся здесь, это важно, - отмечает Александр Капиносов, главный врач Мурманской детской клинической больницы (ДКБ).

- Это палочка-выручалочка для нас, вы не представляете какое это необходимое оборудование для нас, - Татьяна Верховод, заведующая детским хирургическим отделением ДКБ. - Это очень хорошо, что у детей после операции теперь не будет рубцов, у них будет полноценная жизнь.

Камни в почках, аномалии мочевого пузыря - детские хирурги выполняют порядка двухсот операций в год, где теперь будет использоваться высокотехнологичный аппарат. Его подарили сотрудники компании «Русская Аквакультура», которые увидели информацию врачей в социальных сетях. Кроме того, рыбоводы уже поинтересовались, чем они ещё могут быть полезными детской медицине.

- Наша компания «Русская Аквакультура» оплатила половину суммы стоимости аппарата, а оставшуюся часть собрал наш коллектив, - рассказала Татьяна Дунаева, представитель компании «Русская Аквакультура». - В фокусе наших интересов спорт и медицина, поэтому мы будем и дальше помогать медикам.

Немаловажно, что благодаря цистоскопу маленькие пациенты гораздо меньше времени будут проводить в больнице. Он позволяет сократить время лечения вдвое.