Высшая награда – это признание

Признание таланта и способностей. В ЗАТО Александровск отметили лучших спортсменов муниципалитета.

Перед тем, как записаться в секцию ушу-саньда, гаджиевцы Дима и Максим рассматривали и другие варианты, например, бокс и каратэ. Но после короткого спарринга однозначно решили, что этот вид единоборств им нравится, и они непременно постараются преуспеть в своём начинании.

«Конечно, тяжело, ведь каждый бой – это ещё одна ступенька к высшей награде, чтобы стать лучшим, - говорят Дмитрий Сорокин и Максим Фалько, ушу-саньдаисты, г. Гаджиево, - получать разряды, поехать на Россию, Европу и так далее».

Демонстрируют свои медали и другие спортсмены большого ЗАТО. Самых талантливых и непобедимых гимнастов, борцов, картингистов и атлетов отметили особыми наградами.

«Я думаю, что нужно проводить такие мероприятия два раза: подведение итогов в конце года и по окончанию учебного года - в мае месяце», - говорит Владимир Смородников, тренер-преподаватель по футболу, г. Полярный.

Юные спортсмены из области на соревнованиях разных масштабов – от муниципальных до международных – год за годом доказывают, что главное в любимом деле - это получать удовольствие и извлекать ценные уроки даже из поражений. И главное – уверенно двигаться вперёд.

«В Александровске со спортом всё хорошо, развиваются и силовые виды спорта и художественные. Количество спортсменов наглядно говорит само за себя, - отмечает Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск. – Нам остаётся только радоваться тому, что у нас такие талантливые ребята и тренера».

Александровских спортсменов наградили сертификатами и денежными выплатами.