Выставка финно-угорских комиксов открыта в библиотеке

Вопрос сохранения своих корней крайне остро стоит для малых народов. Именно этой теме посвящена выставка финно-угорских комиксов в модельной библиотеке.

Проблематика сохранения культуры и языка коренного народа севера, экология, да, и просто бытовые ситуации, легли в основу выставки саамских комиксов. Работы авторства финской художницы Санны Хукканен для русской аудитории адаптировала Анна Воронкова. В открытии экспозиции приняли участие и представители консульства страны Суоми.

Майю Окконен, координатор по СМИ и культуре отделения Генерального консульства Финляндии в Мурманске: «Очень, очень хорошо, что есть, например, такой проект, выставка, чтобы все знали, что существуют такие культуры, языки».

На самом деле назвать эту выставку саамской, не совсем верно, здесь представлены финно-угорские языки и культура коренных народностей. Но тем интереснее погрузиться в материал и поискать отличия между соседями. К тому же комиксы нарисованы даже для этого жанра – необычно.

Светлана Исаева, директор Центральной городской библиотеки: «Как рассматривается ещё этот проект – это не просто социальный, и не просто привлекает внимание к каким-то проблемам социального общества, он ещё привлекает именно молодёжь, потому что сам формат комикса, он, наверное, сейчас более рассчитан на молодую аудиторию, для них это более привычно и естественно».

Комиксы издаются малыми тиражами силами самих энтузиастов. По сути это самиздат, некоторые работы опубликованы в интернете. В живую сейчас их можно увидеть в Мурманской модельной библиотеке на улице Шабалина.