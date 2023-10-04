Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске!

Северян ждёт широкий ассортимент любимых морских деликатесов по приятной цене.

Первым рейсом из Камчатки в Мурманск прилетела морская дикая рыба. Чавыча, белорыбица, тунец, нерка кижуч и ещё более 30 видов разных пород. Только натуральный продукт, сохранивший все уникальные свойства, без добавок и консервантов. Порадовать себя деликатесом можете и вы на выставке «Икра и рыба Камчатская», которая работает в «МурманЭКСПОцентре». Торопитесь, ведь желающих очень много.

- Через каждый квартал прихожу сюда и всегда за чавычей, мне очень нравится эта рыба.

- Я хочу икорки купить. И рыбка мне нравится, я хочу белорыбицу купить, не чавычу, а белорыбицу, мне она больше нравится.

- Я за красной рыбой. Чавыча мне нравится, она мягкая, нежна, главное, по зубам пенсионеру.

- Я всегда беру её. И на вкус нравится. Хорошая рыба.

- Я эту выставку посещаю впервые. Я в Мурманске вообще впервые. Мне это все очень интересно. Вид аппетитный, я хочу попробовать все эти рыбные изыски.

Не зря народ севера так любит камчатскую рыбу и икру. Ведь в них собраны витамины B, E, А, С, D. Минералы: калий, фосфор, натрий, кальций, магний и другие, необходимые для организма вещества. Благодаря регулярному употреблению морских блюд улучшается общее состояние организма, прибавляется энергия, укрепляются кости и, конечно, увеличивается выработка коллагена, что положительно отражается на коже.

Чтобы побаловать себя не нужен повод. Приходите за любимыми продуктами на выставку «Икра и рыба Камчатская» в «МурманЭКСПОцентре», которая будет работать с по 8-е октября включительно.

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