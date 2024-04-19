На территории Мурманской области в мае начинается период весенней охотыВ магазинах региона по росту цен лидирует морковь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.24 19:30

Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске!

Весна – время зарядить организм витаминами, чтобы провести лето бодрыми и здоровыми. Лучший способ, чтобы не пить пилюли, питаться полезными продуктами. Например, рыбой.

И в Мурманске отличный ассортимент богатой витаминами и минералами рыбы можно найти на выставке «Икра и рыба Камчатская».

Дальний Восток - настоящая сокровищница с удивительными морепродуктами и уникальными видами рыб, которые представлены на выставке в Мурманске. «Икра и рыба Камчатская» снова радует северян морскими деликатесами холодного и горячего копчения. Здесь можно приобрести чавычу и красную икру, белорыбицу, тунец и палтус, нерку, омуль и белугу. Попробуйте их и влюбитесь в их вкус навсегда.

- А мы всегда берем её, нравится. Любим, нравится мне лично.

- Очень икры хотела купила себе, подружке и детям. Вкусная здесь икорка.

Дальневосточные деликатесы славятся не только ярким незабываемым вкусом. Морская дикая рыба и икра насыщены витаминами. Например, чавыча - ценный источник омега-3 и 6 жирных кислот, витамина D, белка, фолиевой кислоты. А ещё представленную камчатскую рыбу коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. Это сохраняет вкус и полезные вещества.

- Мы брали чавычу и белорыбицу. Такая хорошая и вкусная рыба. Икру брали. Икра тоже хорошая.

Жители и гости города могут насладиться вкусами дальневосточных деликатесов. Подарите незабываемый праздник себе и близким наисвежайшими угощениями. Блюда из этих продуктов станут достойным украшением любого стола.

Приобрести камчатскую рыбу и икру с 19 по 26 апреля включительно можно по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 51 (слева от павильона «МурманЭКСПО»).

 

На права рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сферы, где в Мурманской области сильнее всего ждут новых работников и сколько им готовы платить
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:30«Заповедники РФ». Познавательная программа (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона по росту цен лидирует морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 95 копеек, доллар потерял 65 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Депутаты облдумы приняли в первом чтении инициативу регионального Минстроя по повышению доступности льготного кредитования в Мурманской области
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика