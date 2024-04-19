Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске!

Весна – время зарядить организм витаминами, чтобы провести лето бодрыми и здоровыми. Лучший способ, чтобы не пить пилюли, питаться полезными продуктами. Например, рыбой.

И в Мурманске отличный ассортимент богатой витаминами и минералами рыбы можно найти на выставке «Икра и рыба Камчатская».

Дальний Восток - настоящая сокровищница с удивительными морепродуктами и уникальными видами рыб, которые представлены на выставке в Мурманске. «Икра и рыба Камчатская» снова радует северян морскими деликатесами холодного и горячего копчения. Здесь можно приобрести чавычу и красную икру, белорыбицу, тунец и палтус, нерку, омуль и белугу. Попробуйте их и влюбитесь в их вкус навсегда.

- А мы всегда берем её, нравится. Любим, нравится мне лично.

- Очень икры хотела купила себе, подружке и детям. Вкусная здесь икорка.

Дальневосточные деликатесы славятся не только ярким незабываемым вкусом. Морская дикая рыба и икра насыщены витаминами. Например, чавыча - ценный источник омега-3 и 6 жирных кислот, витамина D, белка, фолиевой кислоты. А ещё представленную камчатскую рыбу коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. Это сохраняет вкус и полезные вещества.

- Мы брали чавычу и белорыбицу. Такая хорошая и вкусная рыба. Икру брали. Икра тоже хорошая.

Жители и гости города могут насладиться вкусами дальневосточных деликатесов. Подарите незабываемый праздник себе и близким наисвежайшими угощениями. Блюда из этих продуктов станут достойным украшением любого стола.

Приобрести камчатскую рыбу и икру с 19 по 26 апреля включительно можно по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 51 (слева от павильона «МурманЭКСПО»).

На права рекламы.