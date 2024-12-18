Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске!

Все деликатесы Дальнего Востока в Мурманскую область привезли охлаждёнными.

В преддверии Нового года многие мурманчане задумываются о том, что ставить на праздничный стол и подбирают деликатесы по вкусу и карману. С продуктами, представленными на выставке «Икра и рыба Камчатская», долго ломать голову не придётся.

- Я купила чавычи кусочек и красную икру.

– А почему красная икра. К новому году готовитесь?

– Еду на Кубань, везу внучке. Гостинец этот она очень любит, говорит: «Бусинки привези мне».

Ни один новогодний стол не обходится без красной икры. В ней много питательных веществ, которые влияют на важные процессы в организме, а благодаря богатому составу она может поддерживать здоровье сердца, глаз и костей. Во время полярной ночи северянам очень важно поддерживать баланс витаминов в организме, поэтому так важно принимать в пищу икру, ведь она содержит фосфор, селен, фолиевую кислоту, витамины В12, E и D, а также холин, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3.

- Почему именно чавычу решили выбрать?

– Надо попробовать, я не пробовала камчатскую рыбу.

– Может быть она полезная, как думаете?

– Думаю, что да, рыба вся полезная красная, там много витамина Д, который нужен нам.

Все морепродукты, привезенные из Дальнего Востока, выросли в естественной среде. В Мурманск их охлажденными доставили на самолёте прямо с Камчатки.

Всего на выставке «Икра и рыба Камчатская» представлено более 35 видов рыб разных пород: королевский лосось, масляная рыба, тунец, палтус, горбуша, омуль, кижуч, рыба меч. Успейте подготовиться к Новому году, закупившись деликатесами в павильоне «МурманЭКСПОцентра» на Кольском проспекте, 51. Выставка будет работать по 22 декабря включительно.

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