Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске!

Все деликатесы Дальнего Востока в Мурманскую область привезли охлаждёнными.

На выставке «Икра и рыба Камчатская» представлено более 35 видов рыб разных пород: королевский лосось, масляная рыба, тунец, палтус, горбуша, омуль, кижуч, рыба меч…

В преддверии 8 Марта многие озадачены вопросом о том, что ставить на праздничный стол. С продуктами, представленными на выставке «Икра и рыба Камчатская», долго ломать голову не придётся. Морепродукты могут стать и хорошим подарком, который лучше купить впрок.

На праздничный или просто обеденный стол можно поставить красную икру. В ней много питательных веществ, которые влияют на важные процессы в организме, а благодаря богатому составу она может поддерживать здоровье сердца, глаз и костей. Икра содержит фосфор, селен, фолиевую кислоту, витамины В12, E и D, а также холин, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3.

Все морепродукты из Дальнего Востока добывались в естественной среде. В Мурманск их охлаждёнными привезли на самолёте прямо с Камчатки.

Успейте подготовиться к предстоящим праздникам, закупившись деликатесами в «МурманЭКСПОцентре по адресу: Кольский просп., 51 до 2 марта включительно.

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