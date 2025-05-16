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Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске

Все деликатесы из Дальнего Востока в Заполярье привезли охлажденными.

Дальний Восток - сокровищница с удивительными морепродуктами и уникальными видами рыб, которые представлены на выставке в Мурманске. «Икра и рыба Камчатская» снова радует северян морскими деликатесами холодного и горячего копчения. Здесь можно приобрести королевский лосось, масляную рыбу и красную икру. А также тунец, палтус, горбушу, омуль, кижуч и даже рыбу меч. Всего более 35 видов рыб.

- Она очень вкусная, мне дали попробовать. Чудесная.

- В этот раз у вас чавыча?

- Чавыча.  Чавычу обычно беру. Такая она мягкая, солоноватая немного.

- Очень нравится, она не очень жирная и вкусная.
Дальневосточные деликатесы славятся не только ярким незабываемым вкусом. Морская дикая рыба насыщена витаминами. Её коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. Это сохраняет вкус и полезные вещества.

А красная икра, например, содержит фосфор, селен, фолиевую кислоту, витамины В12, Е, Д, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3.

- Икры взял очень хорошей, мы с женой её едим. Чавычу взял, вкусная рыба.

- Чем так нравится?

- Утром взял и поехал на работу.

- Икру и рыбу люблю. Камчатская рыба – доступная цена, берите, очень вкусная.

- А что больше всего нравится здесь?

- Икра.

- Едите на бутербродах или ложками?

Ложками ем!

Жители и гости города могут насладиться вкусами дальневосточных деликатесов. Блюда из этих продуктов станут достойным украшением любого стола. При разморозке они не теряют вкус и полезные свойства.

Приобрести продукцию на выставке «Икра и рыба Камчатская» можно на Кольском проспекте, 51 (павильон «МурманЭКСПО») - с 14 до 18 мая включительно.

 

 

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