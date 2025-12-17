Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.25 19:30

Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске!

Все деликатесы Дальнего Востока в Мурманскую область привезли охлажденными, чтобы мурманчане смогли накрыть вкусный новогодний стол.

В преддверии Нового года многие мурманчане задумываются о том, что ставить на праздничный стол, и подбирают деликатесы по вкусу и карману. С морепродуктами, представленными на выставке «Икра и рыба Камчатская», долго ломать голову не придётся.

Ольга Соловьева, продавец-консультант: «Привезли вам к праздничному столу всеми любимую чавычу. Очень нежная, очень вкусная, смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир омега-3, омега-6, она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика и энергии хватит на целый день. Чудесная рыбка, очень вкусная».

Для праздничного стола здесь есть всё: королевский лосось холодного и горячего копчения, масляная рыба, тунец, палтус, омуль и много других дальневосточных рыб, а в том числе и королева праздничного стола – красная икра. Все деликатесы содержат фосфор, селен, фолиевую кислоту, витамины В12, E и D, а также холин, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3.

- Какую рыбу больше всего любите, скажите?

– Чавыча.

- Здесь вы каждый раз её берете или что-то новое?

– Нет, новое я ничего не беру.

– А почему именно чавыча?

– Понравилась.

- Вы часто сюда приходите за рыбой?

- Постоянно прихожу.

– Сейчас 11 часов и вы отстояли целую очередь?

– Я пришла без 10 минут, как раз нормально.

- Специально, чтобы урвать кусок рыбы?

– Да, специально. Чтобы впереди быть.

– А какую рыбу любите?

– Масляную, я особо люблю масляную. Я её постоянно беру, беру 1,5 кг всё время.

- Про рыбу тут всё ясно, все стоят за чавычей. А почему именно за чавычей?

– Да потому, что она вкуснее гораздо горбуши и остальной красной.

– А вы на Новый год или просто для себя?

– Я на Новый годи, чтобы отвести в Белоруссию, угостить.

Все морепродукты, привезенные из Дальнего Востока, выросли в естественной среде. В Мурманск их охлажденными привезли на самолёте прямо с Камчатки. Всего на выставке «Икра и рыба Камчатская» представлено более 35 видов рыб разных пород. Успейте подготовиться к Новому году, закупившись деликатесами в помещении «МурманЭКСПОцентра», на Кольском проспекте, 51 - до 21 декабря включительно.

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:55Городские хроники (6+)23:25«Зверские заблуждения». Познавательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ вакансий для квалифицированных рабочих-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 95 копеек, евро прибавил 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»