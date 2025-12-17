Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске!

Все деликатесы Дальнего Востока в Мурманскую область привезли охлажденными, чтобы мурманчане смогли накрыть вкусный новогодний стол.

В преддверии Нового года многие мурманчане задумываются о том, что ставить на праздничный стол, и подбирают деликатесы по вкусу и карману. С морепродуктами, представленными на выставке «Икра и рыба Камчатская», долго ломать голову не придётся.

Ольга Соловьева, продавец-консультант: «Привезли вам к праздничному столу всеми любимую чавычу. Очень нежная, очень вкусная, смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир омега-3, омега-6, она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика и энергии хватит на целый день. Чудесная рыбка, очень вкусная».

Для праздничного стола здесь есть всё: королевский лосось холодного и горячего копчения, масляная рыба, тунец, палтус, омуль и много других дальневосточных рыб, а в том числе и королева праздничного стола – красная икра. Все деликатесы содержат фосфор, селен, фолиевую кислоту, витамины В12, E и D, а также холин, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3.

- Какую рыбу больше всего любите, скажите?

– Чавыча.

- Здесь вы каждый раз её берете или что-то новое?

– Нет, новое я ничего не беру.

– А почему именно чавыча?

– Понравилась.

- Вы часто сюда приходите за рыбой?

- Постоянно прихожу.

– Сейчас 11 часов и вы отстояли целую очередь?

– Я пришла без 10 минут, как раз нормально.

- Специально, чтобы урвать кусок рыбы?

– Да, специально. Чтобы впереди быть.

– А какую рыбу любите?

– Масляную, я особо люблю масляную. Я её постоянно беру, беру 1,5 кг всё время.

- Про рыбу тут всё ясно, все стоят за чавычей. А почему именно за чавычей?

– Да потому, что она вкуснее гораздо горбуши и остальной красной.

– А вы на Новый год или просто для себя?

– Я на Новый годи, чтобы отвести в Белоруссию, угостить.

Все морепродукты, привезенные из Дальнего Востока, выросли в естественной среде. В Мурманск их охлажденными привезли на самолёте прямо с Камчатки. Всего на выставке «Икра и рыба Камчатская» представлено более 35 видов рыб разных пород. Успейте подготовиться к Новому году, закупившись деликатесами в помещении «МурманЭКСПОцентра», на Кольском проспекте, 51 - до 21 декабря включительно.

На правах рекламы.