Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске!
В преддверии Нового года многие мурманчане задумываются о том, что ставить на праздничный стол, и подбирают деликатесы по вкусу и карману. С морепродуктами, представленными на выставке «Икра и рыба Камчатская», долго ломать голову не придётся.
Ольга Соловьева, продавец-консультант: «Привезли вам к праздничному столу всеми любимую чавычу. Очень нежная, очень вкусная, смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир омега-3, омега-6, она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика и энергии хватит на целый день. Чудесная рыбка, очень вкусная».
Для праздничного стола здесь есть всё: королевский лосось холодного и горячего копчения, масляная рыба, тунец, палтус, омуль и много других дальневосточных рыб, а в том числе и королева праздничного стола – красная икра. Все деликатесы содержат фосфор, селен, фолиевую кислоту, витамины В12, E и D, а также холин, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3.
- Какую рыбу больше всего любите, скажите?
– Чавыча.
- Здесь вы каждый раз её берете или что-то новое?
– Нет, новое я ничего не беру.
– А почему именно чавыча?
– Понравилась.
- Вы часто сюда приходите за рыбой?
- Постоянно прихожу.
– Сейчас 11 часов и вы отстояли целую очередь?
– Я пришла без 10 минут, как раз нормально.
- Специально, чтобы урвать кусок рыбы?
– Да, специально. Чтобы впереди быть.
– А какую рыбу любите?
– Масляную, я особо люблю масляную. Я её постоянно беру, беру 1,5 кг всё время.
- Про рыбу тут всё ясно, все стоят за чавычей. А почему именно за чавычей?
– Да потому, что она вкуснее гораздо горбуши и остальной красной.
– А вы на Новый год или просто для себя?
– Я на Новый годи, чтобы отвести в Белоруссию, угостить.
Все морепродукты, привезенные из Дальнего Востока, выросли в естественной среде. В Мурманск их охлажденными привезли на самолёте прямо с Камчатки. Всего на выставке «Икра и рыба Камчатская» представлено более 35 видов рыб разных пород. Успейте подготовиться к Новому году, закупившись деликатесами в помещении «МурманЭКСПОцентра», на Кольском проспекте, 51 - до 21 декабря включительно.
