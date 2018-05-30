Выставка из цикла «С днём рождения, художник!» начала работу в Мурманском областном краеведческом музее

Событие приурочено к 80-летию известного мурманского живописца Германа Шемякина.

В Мурманском областном краеведческом музее есть замечательная традиция- поздравлять художников с днём рождения. В этом году юбилей отмечает Герман Шемякин - автор картин с ярким колоритом и настоящим северным характером.

- В нашем собрании представлены произведения, которые создают художники Мурманска и области. Сегодня представлена работа художника, который родился в нашем городе, - отмечает Юлия Заозерская, научный сотрудник отдела фондов художественного музея.

Живописец Герман Андреевич Шемякин родился в Мурманске 7 июня 1938 года. После окончания Казанского художественного училища вернулся жить и творить в родной город. Художник посвятил малой родине не только прекрасные картины, но и стал автором известных нагрудных значков «Праздник Севера», «Мурманск» и «Север».

- Автор известен как мастер произведений, посвященных теме порта, так как у нас город-порт. Он изображает множество кораблей, стоящих на приколе, изображает портальные краны, - рассказывает о творчестве художника Юлия Заозерская, научный сотрудник отдела фондов художественного музея. - В нашей экспозиции можно увидеть картину, которая называется «Портальные краны».

Несмотря на то, что на выставке представлена только одна работа художника, экспозиция не оставит равнодушным посетителей любого возраста. Работа «Портальные краны» не просто очень интересна по своей композиции, она передаёт ощущение свежего морского ветра и шум порта. Выставка будет работать до 10 июня. Вход свободный.