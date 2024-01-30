В блеске янтаря можно вспомнить о тёплом лете. И теперь мурманчане могут вдохновиться изделиями из этого природного камня в интеллект-центре филиала №24.

Новая выставка изделий из янтаря приехала из Калининграда. Именно там был запущен популярный проект «Я люблю Россию», которым руководит Людмила Высоцкая.

Вы спросите, чем уникальна выставка? А тем, что все сделанные из янтаря экспонаты, созданы руками детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе слепых и слабовидящих.

Автор проекта разработала технологию, которой нет аналогов в России. С её помощью дети создают эти уникальные вещи, раскрывая свой талант.

Возможно, скоро и в нашем городе проведут такой необычный мастер-класс для малышей с ограниченными возможностями здоровья.

Юлия Розова, заведующая Информационным интеллект-центром филиала №24: «Если ребёнок не зрячий, то она показывает ребёнку эти камни, рассказывает, какого они цвета. Ребёнок у себя в голове создаёт картинку, и они вместе выбирают нужные камни и выстраивают композицию. К слову, основой является глина. То есть камни сажают на глину, а не на клей».