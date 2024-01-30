Выставка изделий из янтаря приехала из Калининграда
Новая выставка изделий из янтаря приехала из Калининграда. Именно там был запущен популярный проект «Я люблю Россию», которым руководит Людмила Высоцкая.
Вы спросите, чем уникальна выставка? А тем, что все сделанные из янтаря экспонаты, созданы руками детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе слепых и слабовидящих.
Автор проекта разработала технологию, которой нет аналогов в России. С её помощью дети создают эти уникальные вещи, раскрывая свой талант.
Возможно, скоро и в нашем городе проведут такой необычный мастер-класс для малышей с ограниченными возможностями здоровья.
Юлия Розова, заведующая Информационным интеллект-центром филиала №24: «Если ребёнок не зрячий, то она показывает ребёнку эти камни, рассказывает, какого они цвета. Ребёнок у себя в голове создаёт картинку, и они вместе выбирают нужные камни и выстраивают композицию. К слову, основой является глина. То есть камни сажают на глину, а не на клей».