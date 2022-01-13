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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.22 19:30

Выставка кошек в одном из торговых центров Мурманска возмутила горожан. И напрасно!

Посетители ТЦ и зоозащитники стали бить во все инстанции, когда начали подозревать, что животные выглядят слишком вялыми и несчастными. Некоторые северяне даже предположили, что хвостатых обкалывают неизвестными препаратами, чтобы они не возмущались, когда их гладят посетители.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила разобраться с этой ситуацией.

«Кошки в ужасном состоянии, скорее всего под седативными препаратами. Большинство животных просто лежат и вообще ни на что не реагируют»,  - такие посты появились в социальной сети «ВКонтакте». Неравнодушные северяне бьют тревогу, по их словам, питомцев необходимо спасать.

Инесса Цаплина:

«Бедные коты и кошки. Этих организаторов судить за жестокое отношение к животным».

Николай Николаев:

«Да, там был кошмар просто,,, жуткое зрелище было!! ((((просто ощущение что собрали кошек с помоек или с притонов))обкололи и выставили грязными и чумазыми,, жуть!!! Все были опечалены увиденым,,».

Но так ли все на самом деле? В этом мы решили убедиться лично и обратились за помощью к ведущему ветеринарному врачу областной ветстанции Максиму Королеву.

По его словам, к усатым «работникам» он приходит регулярно, осматривает и некоторых даже вакцинировал. 

Максим Королев, ведущий ветеринарный врач-эпизоотолог отдела противоэпизоотических мероприятий областной ветеринарной станции: «Животные находятся в комфортных для себя условиях. Здесь хорошие, красивые вольеры, состояние животных удовлетворительное, клинически больных животных нет. Животные активные, ходят, ласкаются, проявляют недовольство, когда их вакцинируют. Адекватное поведение животных».

Ветеринарный врач посещает кошек как минимум 2-3 раза в неделю, а также при наличии необходимости. Специалист отмечает, что животные в полной мере обеспечены кормом, чистой водой и разнообразными игровыми комплексами. У всех питомцев установлены микрочипы и оформлены ветеринарные паспорта. Нашёлся и ответ на замечание на вялость кошек.

Роман Панченко, администратор выставки: «На самом деле, это объясняется все очень просто: кошка в принципе спит 80% времени суток. Она покушала, захотела спать и идёт спать. Её никто не держит, не заставляет работать».

Всего на выставке представлено 18 пород - 35 домашних любимцев. По словам сотрудников, от всех хвостатых когда-то отказались их хозяева, однако, они остаются ласковыми и игривыми. Это отмечают и посетители.

Елена Бутылкина, посетитель выставки: «Очень понравилось, котики все ласковые, ухоженные. Много эмоций, хорошо, что можно их погладить».

Специалисты рекомендуют посетителям выставки узнавать у кураторов об особенностях поведения животных, а также не приставать к кошкам, если они всем своим видом показывают нежелание общаться.

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