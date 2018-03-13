Выставка «Море, ресурсы, технологии» начала свою работу в Мурманске

В ходе выставки пройдёт V Международная конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы».

XVIII выставка «Море, ресурсы, технологии» в столице Заполярья открыла свои двери. На одной экспозиционной площадке в деловом центре «Арктика» собрались представители рыбохозяйственного комплекса, науки, судоремонтных и судостроительных предприятий из России и дальнего зарубежья.

- Ёмкое название «Море ресурсы, технологии», - отметил Григорий Стратий, заместитель губернатора Мурманской области. - Будет о чем поговорить с нашими зарубежными коллегами, которые в большом количестве приезжают. Я уверен, это будет достаточно успешное мероприятие.

Участникам выставки есть что показать, чем удивить и привлечь потенциальных партнеров. Здесь представлены современные разработки, смелые решения и идеи, впрочем, уже успевшие доказать свою надёжность.

- У нас большие ожидания от этой выставки. Хотя мы тут первый раз, но мы знаем, что она проходит не первый год, - сказал Алексей Баранов, представитель компании «НПК Морсвязьавтоматика» (г.Санкт-Петербург). - Сейчас идёт большое развитие, строятся новые суда. Мы хотим участвовать в этом процессе, как и многие российские компании.

Одновременно с выставкой в деловом центре «Арктика» состоится и международная конференция «Рыболовство в Арктике». Главное профильное событие региона организовано правительством Мурманской области при поддержке регионального рыбацкого сообщества. Основными темами конференции станут вопросы, связанные с инвестиционной политикой в сфере рыболовства, её реализацией, вопросами международного сотрудничества на Севере.

- Мы - арктический регион. Так звезды сошлись, - напомнил общеизвестную истину Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. - Мы очень дорожим, что оказались в этой зоне. Для Мурманской области это эксклюзивный шанс.

Глава ведомства отметил, что, несмотря на санкционную политику некоторых государств, интерес к деловому сотрудничеству с Россией не только не уменьшается, но и растёт. На конференции обсудят тему инвестиций в рыбопромышленную отрасль и вопросы освоения неквотируемых объектов.

- Неквотируемые объекты - это треска и пикша, тресковые породы. То, к чему мы привыкли, - говорит Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. - Зачастую, у нас всё ориентировано на это. Пришло время осваивать. Мы должны понимать, что, строя новые корабли, старые никто пилить не собирается. И старые корабли судовладельцы планируют использовать в отдаленных районах промысла, там, где мы обычно мы не осваивали.

Вопросы развития Арктики, рыбодобычи и судостроения, оснащения судов самым современным оборудованием вызвали огромный интерес. Ещё до начала выставки экспозиционный зал был полон гостей. Выставка продлится до 14 марта.