Выставка посвящается 100-летию мурманского поэта и журналиста Александра Подстаницкого

15 сентября исполняется 100 лет со дня рождения мурманского поэта и журналиста Александра Подстаницкого. Сотрудники областной научной библиотеки подготовились к знаковой дате.

Интерактивная виртуальная выставка-презентация «Александр Подстаницкий: Недопетая песня» расскажет посетителям о выдающемся земляке. В электронной библиотеке «Кольский Север» размещён фильм «Рождение песни». Картина снята в Ленинграде. Автор сценария - журналистка Ирина Жарова нашла сходство в судьбах французского лётчика Антуана де Сент-Экзюпери и советского авиатора Александра Подстаницкого. Оба сражались в небе и оба погибли в бою.