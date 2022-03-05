Выставка, приуроченная к 25 -летию Детской театральной школы, открылась в Мурманской областной научной библиотеке

В экспозиции представлено более 100 работ учащихся.

На стеллажах научки расположили коллекцию кукол. Одна из самых впечатляющих создана по мотивам фильма Тима Бёртона – «Эдвард руки –ножницы». Все эти творения своими руками сделали воспитанники Детской театральной школы Мурманска.

На экспозиции представлено более 100 экспонатов учеников направления «Основы художественно-постановочной работы». Выпускники отделения после 5 лет обучения получат диплом о предпрофессиональной подготовке.

Людмила Кривошеева, преподаватель Детской театральной школы г. Мурманска: «Этому всему предшествовала кропотливая работа, начиная с простых элементов, которые развивают моторику, и потихоньку усложняя задания ребята выходят на профуровень».

Некоторые работы на выставке совсем новые, другие из фонда. Можно предположить, что хранилище немаленькое, ведь в этом году Детская театральная школа отмечает 25- летний юбилей.

Светлана Асташенкова, директор Детской театральной школы г. Мурманска: «Своими выпускниками мф гордимся. Многие из них идут в профессию, но наша задача не создать, не научить идти в профессию, а в первую очередь, создать социализированного человека. Чтобы он был доволен, реализован».

Сейчас в школе занимаются 800 учеников, каждый из них по-своему талантлив. Они участвуют в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах, добиваясь высоких результатов. В обычной жизни полученные знания им точно помогают.

Анастасия Шелестун, ученица Детской театральной школы, г. Мурманска: «Я солистка, учусь актёрскому мастерству. Мне очень нравится, мы учим стихи в школе и у меня всё получается».

Выставка будет работать в зале-трансформере научной библиотеки до 23 марта.