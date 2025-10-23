Выставка работ победителей всероссийского конкурса детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы» открылась в Мурманске

В Культурно-выставочном центре Русского музея торжественно презентовали выставку произведений победителей всероссийского конкурса детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы». В этом году он был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объединил лучшие работы, созданные за четыре года.

Каждое произведение, представленное на выставке, передаёт глубину воспоминаний военных лет. Своё видение мрачных лет истории участники отразили на холсте, прибегая к различным техникам рисования и перечню цветовых сочетаний.

Лариса Круглова, сенатор Российской Федерации, депутат Мурманской областной Думы: «Мы сегодня понимаем, что пока мы помним - мы живём. Пока есть эта память - мы никогда не забудем эти страшные дни, годы, которые, к сожалению, выпали на нашу страну, на наших предков».

Проект «Жизнь, делённая на граммы» впервые реализовали за Полярным кругом. Выставочный зал украшают более 20 картин, авторами которых являются юные таланты из России и дружественных стран. Название конкурса выбрано путём голосования, проходящего в несколько этапов. Поступило около 500 предложений, одно из которых получило приз зрительских симпатий, автором стал десятилетний житель Краснодарского края.

Семён Федосенко, куратор всероссийского конкурса детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы»: «Более 350 тысяч участников за четыре года приняли участие … Это важно со всех точек зрения. С художественной, потому что потенциал наших ребят раскрывается всё сильнее, мы видим, как динамика работ меняется, как они становятся каждый год качественнее».

Почётная приглашённая гостья - жительница блокадного Ленинграда особым образом отозвалась об увиденном искусстве, картины погрузили её в воспоминания прожитых лет.

Ирина Титова, жительница блокадного Ленинграда: «Вы знаете, надо их показывать, чтобы люди вспоминали, помнили и знали об этом. Очень хорошо, что дети приобщаются к нашей истории».

Военная тема нашла отклик у победительницы конкурса. Девочка работала над своим произведением более трёх месяцев.

Карина Бельтюгова, победитель всероссийского конкурса детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы»: «Эта конкурсная работа была сделана в том году … Я хочу поступить на военного».

Каждый претендент на победу прошёл длительный путь подготовки, вдохновлялся историей того времени и собирал необходимые материалы.

Юные художники полгода готовились к созданию работ. Они смотрели фильмы о войне, изучали архивные документы, военные дневники и исторические справки семей.

Отбор победителей проводили двумя способами: оценкой жюри и народным выбором в мессенджере. В онлайн-голосовании приняли участие десятки тысяч человек.

Важной традицией конкурса стала и отправка картин-открыток участникам СВО и передача оригиналов работ в фонды ведущих российских музеев.