Выставка резных камней открылась в художественном музее

Алла Пугачёва, рыбки и слоны – всё это мастера резьбы выточили из неподатливого материала - камня. А теперь их может увидеть каждый.

В главном здании Мурманского областного художественного музея открылась новая выставка «Глиптика: искусство резьбы по камню». На ней посетители увидят экспонаты, как из собрания музея, так и из частных коллекций. В обработанных, при помощи ручной резьбы или специальных станков изделиях из гематита, сердолика, хрусталя или обыкновенной гальки каждый сможет с особой стороны рассмотреть, казалось бы, совсем бездушный камень.

- Необыкновенно красивая, пластичная пантера, вырезанная из малахита. Все знают сказки Бажова, там были волшебные цветки, а здесь совершенно восхитительная по пластичности и красоте фигурка животного, - восхищается Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея.