Выставка скандинавских брендов открывает двери в Мончегорске и Ковдоре

Известный по всей России интернет-магазин верхней одежды «Мода Скандинавии» в связи с закрытием привезёт в Мурманскую область ликвидационную коллекцию известных брендов.

В связи с невозможностью поставок брендовой одежды из западных стран магазин «Мода Скандинавии» в Москве закрывает свои двери. Весь остаток ассортимента будет распродан со скидками до 70%. Эксклюзивные права на организацию распродажи были переданы ярмаркам «ORSO GROUP».

Павел Старший, менеджер компании «Орсо Групп»: «На выставке представлена верхняя одежда, выдерживающая температуры до минус 50 градусов: канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дубленки, кожаные куртки».

Павел Старший, менеджер компании «Орсо Групп»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке – это норвежская «Аляска» на трёхслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь. Она не промокает, не продувается ветром, и сама по себе ещё и дышит. Выполнена в разных расцветках: есть бордовый цвет, есть тёмно-синий и красивый белый».

Не упустите возможность сделать выгодные покупки и подчеркнуть свой стиль с помощью брендов, которые теперь становятся недоступными в России.

Только 5 дней - с 22 по 26 января выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 21 часов в Мончегорске на улице Кондрикова, 16 (слева от касс магазина «Пятёрочка») и в Ковдоре на улице Кирова, 10 (в бывшем магазине «Связной». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.