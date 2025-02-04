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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.25 19:30

Выставка скандинавской одежды расширяет охват

С 5 февраля коллекции, привезённые на север из закрывшегося в Москве магазина «Мода Скандинавии», будут представлены в Кировске и Полярных Зорях.

К слову, такие вещи подойдут и в качестве подарка к предстоящим праздникам.

В связи с невозможностью поставок брендовой одежды из западных стран в Россию, магазин «Мода Скандинавии» в Москве закрывает свои двери. Весь остаток ассортимента интернет-магазина будет распродан со скидками до 70%. Эксклюзивные права на организацию распродажи были переданы ярмаркам «ORSO GROUP».

Павел, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На выставке представлены вещи, которые идеально подойдут в качестве подарка на 23 февраля. Это одежда для зимних видов спорта, рыбалки, активного отдыха. Зимние коллекции легендарных «Алясок», финских пуховиков, единичные модели парок, штормовок, весенние облегчённые дублёнки из тафтинг-овчины. Есть экземпляры, пошитые из мембранной ткани. Она не промокает и не продуваются. Дизайнеры, создававшие эту одежду, подумали и о красоте. Модели стильные и очень разные, можно подобрать на свой вкус. Размерный ряд от 42-го до 72-го, есть и для мужчин, и для женщин».

Анастасия, менеджер компании «Орсо Групп»: «Это отлично подойдёт на подарочек: мужу, сыну, папе, кому угодно. Это модель универсальная. Идеальна для водителей. Материал - авиационный нейлон, который позволяет дышать в машине и помещении. Водоотталкивающий материальчик. Воротничок приятный для кожи - овчиночка. Качественная норвежская фурнитура, большое количество кармашков для любителей всё с собой и без сумки».

Покупатель: «Купила куртку канадскую. Нравится! Она тёплая, хорошая. Хожу в одной футболке. Вообще, вещь хорошая - удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

Покупатель: «Самое главное, что есть вещи для девушек с разной комплекцией - для полных и для худеньких. И куртки разной расцветки».

Только 5 дней - с 5 по 9 февраля включительно - выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 20 часов в Кировске в «Универмаге» по адресу: просп. Ленина, 8 и в Полярных Зорях на улице Строителей, 1 (в торговом центре «Купец». Ориентир - воздушные шары).

 

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