Выставка «Славянский ход в России» открылась в Кандалакшском индустриальном колледже

Через месяц мы будем отмечать праздник День славянской письменности. Это событие важно для каждого россиянина, который говорит и пишет на русском языке. Ведь самое главное – помнить свои корни. В Кандалакшском индустриальном колледже решили заранее подготовиться к празднику и открыли тематическую фотовыставку.

Выставка «Славянский ход в России» - это собрание снимков фотографа Владимира Зяблова, который сам многократно участвовал в этой культурной экспедиции и всегда готов делиться воспоминаниями с молодёжью.

Владимир Зяблов, краевед, участник культурных экспедиций «Славянский ход», автор фотовыставки: «Во-первых, любовь к России. Я всегда говорю, что это сразу идёт на пользу России. И у нас Славянский ход был для того, чтобы показать Россию во всей её красе. И не только у нас в России. Мы были на Северном Кавказе. Самый первый ход был и в Болгарии, и Румынии, Беларуси, Украине. И была цель - познакомить, показать и их увидеть, и познакомиться. И эта связь не прекращается до сих пор».

На выставке в индустриальном колледже Кандалакши представлена малая часть работ Зяблова. У автора в коллекции тысячи фотографий с празднования Дня славянской письменности, но для показа были выбраны самые интересные.

Нина Снигур, методист выставочного зала Городского культурного центра «Нива»: «Мне хотелось, чтобы на фотографии попали мурманские писатели, которые ещё тогда были живы, но, к сожалению, многих уже нет: Большакова, Коржова, Тимофеева. Конечно, я смотрела на такие кадры, мы вместе выбирали. Потом художественная часть тоже большое значение имеет».

Эта фотовыставка ориентирована на студентов, которые учатся в колледже и в свободное от уроков время могут погрузиться в тему, открыть для себя много нового.

Аделия Зелинская, педагог дополнительного образования Кандалакшского индустриального колледжа: «Закладывали большой смысл, потому что без письменности, без родной речи народ ничего не обозначает. Мы сейчас начинаем возвращаться к прошлому, хотим в очередной раз рассказать, в чём состоит подвиг Кирилла и Мефодия».

На открытии экспозиции автор Владимир Зяблов рассказал студентам о истории создания снимков. И, главное, автор получил отклик ребят, действительно заинтересованных в увиденным.

Владимир Зяблов, краевед, участник культурных экспедиций «Славянский ход», автор фотовыставки: «Самое главное, что у них глаза горели, заинтересованы были. Я встречаюсь с ними не в первый раз, о многом рассказываю. Поэтому, конечно, мне их реакция очень нравится».

Фотовыставка будет работать в стенах индустриального колледжа Кандалакши до 5 мая. Помимо неё в преддверии Дня славянской письменности для студентов запланирован ещё ряд мероприятий по культуре и русской литературе.