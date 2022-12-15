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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.12.22 19:30

Выставка-ярмарка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске!

Выставка «Икра и рыба Камчатская» уже не первый год радует северян своими деликатесами. Здесь можно приобрести чавычу и красную икру, белорыбицу, тунец и палтус, нерку, кижуч и белугу. Глаза разбегаются от разнообразия рыбы.

Жители и гости Мурманска могут насладиться вкусами дальневосточных деликатесов, а также приобрести их к новогоднему столу. Подарите незабываемый праздник себе и близким наисвежайшими угощениями.

Выставка «Икра и рыба Камчатская» уже не первый год радует северян своими деликатесами. Здесь можно приобрести чавычу и красную икру, белорыбицу, тунец и палтус, нерку, кижуч и белугу. Глаза разбегаются от разнообразия рыбы.

- беру икру, чавычу, белорыбицу. Очень вкусно. Не в первый раз покупаем, поэтому всегда берём.

- За икрой пришла.

- Я хочу купить икры красной, потому что у нас в магазинах её нет по доступным ценам. Поэтому приехали попробовать камчатскую.

Всем известно, что морская дикая рыба и икра обладают множеством витаминов. Например, чавыча - ценный источник Омега-3 и 6 жирных кислот, витамина D, белка, фолиевой кислоты. Важно, что камчатская рыба выращена не искусственно. Кроме того, её коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши.

- Рыбку купил - чавычу солёную. Я сам с Дальнего Востока и люблю всё это – крабы, рыбу соленую дальневосточную. Мурманск - рыбный край, но чавыча мне больше нравится.

- Чавыча отличная рыбка. Я беру, потом кладу в морозильник и хватает её надолго. Она хранится хорошо в морозилке. Такая жирная и вкусная, малосоленая. Отлична рыба.

- Чавычу купили на праздник. Придут дети, будем угощать их в Новый год.

Камчатская рыба и икра может стать главным блюдом на вашем новогоднем столе. Её вкус оценят все гости праздника. Приобрести дальневосточные деликатесы можно по 18 декабря включительно на Новогодней ярмарке на Кольском проспекте, 51.

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