Выставку, посвящённую 300-летию надзорного органа, открыли в краеведческом музее

Прокуратуре России исполнилось 300 лет. В честь празднования в областном краеведческом музее открыли тематическую выставку. Здесь представлены различные экспонаты, рассказывающие историю ведомства.

Выставку к 300-летию надзорного органа открыли в краеведческом музее. Она создана совместно с прокуратурами области и Северного флота.

На экспозиции представлены стенды, рассказывающие об истории становления и развития ведомства, в том числе и в нашем регионе. Также здесь можно увидеть образцы формы сотрудников, раритетные документы, удостоверения, медали и прочие личные вещи, которые были предоставлены специально для выставки.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Здесь в основном представлены предметы, которые предоставлены сотрудниками прокуратуры. Наш фонд не очень богат по данной тематике, но впереди у нас большие планы. Я думаю, фондовое собрание в этой части обязательно пополнится».

На открытие пришли не только действующие сотрудники прокуратуры, но и ветераны. Для одних гостей – это повод вспомнить прошлое, а других – лучше узнать профессию.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «Именно такой формат работы даёт возможность погрузить молодёжь в историю прокуратуры. Они должны понимать, что пришли не на чистое поле. Здесь работали десятилетия и столетия целый ряд ярких профессионалов, интересных юристов, которые работали в сложное время».

Выставка, посвященная 300-летию прокуратуры России, будет работать в областном краеведческом музее до 20 февраля.