Выставку посвятили 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции

На дрейфующих льдах – в Мурманском областном краеведческом музее открылась уникальная выставка. Она посвящена 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции, состоявшейся под руководством советского исследователя Арктики Ивана Папанина. Одной из первых на выставке побывала губернатор Марина Ковтун.

В экспозиции представлены уникальные личные вещи и экипировка полярников в разное время побывавших в высоких широтах. Посетители музея смогут увидеть научные приборы и оборудование, предметы филателии и нумизматики, иллюстрирующие историю деятельности отечественных дрейфующих станций на протяжении восьми десятилетий.

Среди экспонатов есть и портреты начальников станций, карты дрейфов, графики работы станций. Впервые выставка подготовлена Российским государственным музеем Арктики и Антарктики совместно с Мурманским областным краеведческим музеем.