Выставку посвятили истории развития пенсионного права

На выставке представлены архивные материалы датированные 1956 годом - фрагменты трудовых книжек, пенсионные удостоверения и медали ветеранов труда. А также рукописные протоколы о назначении выплат.

Ещё в конце XIX века назначение пенсий в Российской Империи носило избирательный характер. Рассчитывать на их получение могла лишь треть подданых, нуждающихся в социальной поддержке. И только 70 лет назад уже советское правительство издало закон, который лёг в основу формирования современной пенсионной системы.

Начальник Управления установления пенсий Деркачева Елена: «1956 год стал ключевым в изменениях, стали выплачиваться пенсии по старости, инвалидности и потери кормильца».

Тогда же был определён возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин, а также требования к стажу. Появились и льготные пенсии.

