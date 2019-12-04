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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.19 19:30

Выставку посвятили отважным российским и норвежским первооткрывателям Арктики и Северного морского пути

Жители и гости Мурманска смогут узнать больше о Северном морском пути и об освоении Русской Арктики на новой экспозиции, представленной в культурно-выставочном центре Русского музея.

Торжественное открытие выставки «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» состоялось в культурно-выставочном центре Русского музея. На 19 планшетах уместилась тысячелетняя хронология освоения высоких широт. В открытии новых архипелагов и неизведанных земель  активно участвовали учёные, путешественники и мореплаватели из России и Норвегии. Страны смогли выстроить прочные добрососедские отношения друг с другом.

- Освоение Арктики и Северного морского пути» -  это наша общая история и эта выставка рассказывает о том, как она произошла, - рассказывает Эрик Сведал, генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске. - Север нас соединяет исторически и в географическом смысле, поэтому мы и хотим об этом рассказать.

На плакатах - имена знаменитых полярных исследователей и мореходов Георгия Седова, Виллема Баренца, Руаля Амундсена. Первооткрыватели Арктики с риском для жизни изучали дикие и труднодоступные территории Крайнего Севера в условиях экстремально низких температур.

«Меня очень поразили фотоснимки на планшетах, - говорит Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. – На них простые  лица людей, но они целеустремленные и смелые. Зная, что их ждёт неизведанное и неизвестное, они всё равно устремлялись в эти дали, и это очень важно для нас, потому что мы живем на Севере».

Выставка, подготовленная совместно с Генеральным консульством Королевства Норвегия, будет работать до 25 декабря.

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