Выставку семи морей на полотнах художников мира открыли в областном художественном музее

«Вдохновленные морской стихией»: от разрушительных штормов до спокойствия водной глади в произведениях отечественных и зарубежных маринистов.

Для жителей портового города тема морских пейзажей близка, как никому другому. Новая выставка «Вдохновленные морской стихией» в художественном музее говорит на языке мира и демонстрирует классику русской маринистики, а также редкие полотна западноевропейских мастеров. Они представляют сочетание произведений из частной коллекции – это 3 картины датского, немецкого и французского художников XIX века и 4 работы отечественных мастеров из фондового собрания музея.

Оксана Третьякова, хранитель музейных предметов коллекции живописи Мурманского областного художественного музея: «Мы хотели такую идею воплотить … И это интересно отследить в этих работах».

Всего выставка состоит из 7 работ: от завораживающего своим безмолвием штиля, до бушующего шторма. На полотнах отражена красота морских пейзажей и главное дух эпохи. Как, например, на картине XIX века Карла Фредерика Соренсена.

Виталий Бубенцов, заслуженный художник России: «Чем она интересна? Там передан не только морской пейзаж … Вот это мне очень понравилось».

Особое внимание заслуживает география отечественных работ, которая охватывает как южные моря в произведениях Харлампия Костанди и Алексея Рычкова, так и суровое северное побережье в исполнении Леонида Байкова.

Наталья Николаева, гость выставки «Вдохновленные морской стихией»: «В некоторых картинах присутствует душевная атмосфера».

Особую ценность для музея представляет копия картины Ивана Айвазовского «Морской берег. Прощание». Художник, который внёс вклад в мировую живопись и определил свой жанр на родине, смог воплотить всё буйства красок маринистки в своих работах. На выставке одна из спокойных картин автора – «Морской берег на закате» – это тёплые цвета, отражающие не трагичный, а радостный переход из одного этапа в другой.

Алиса Клеянова, гость выставки «Вдохновленные морской стихией»: «Мне всегда интересно посмотреть на такое творчество».

У каждого ценителя искусства будет возможность ещё не раз полюбоваться работами, ведь выставка «Вдохновленные морской стихией» будет доступна в течение всего года в здании Мурманского областного художественного музея.

