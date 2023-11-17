Выставку «Уютное настроение с ватными историями» представили в Культурно-выставочном центре русского музея

Все игрушки выполнены вручную Екатериной Афониной, которая создала их из ваты.

Екатерина Афонина уже много лет создаёт мягкие игрушки из ваты, в которых прослеживаются северные мотивы. К своему 50-летию мастер организовала персональную выставку, на которой представлено 30 экспонатов.

Екатерина Афонина, автор выставки: «На выставке я представила самую малую часть моих игрушек, моих произведений. Направление вернулось к нам из старины, сейчас оно завоевывает большую любовь у рукодельниц».

На выставке можно увидеть белых медведей с лыжами и сноубордами, играющих на гармошке и балалайке, зайцев и собак, одетых в интересные старинные наряды, пингвинов, отдыхающих под зимним солнцем, словно на курорте и многое другое.

Екатерина Афонина, автор выставки: «Чтобы сделать хорошую и качественную игрушку, потребуется много времени, потому что работа с ватой вроде бы и простая, но есть очень много нюансов. Это приходит с опытом».

Работы мастера часто выставляют на выставках, ярмарках и фестивалях, а в 2022 году её экспонаты победили в региональном конкурсе «Murmansk/ Travel souvenir» в номинации «Экологический сувенир».

Екатерина Афонина, автор выставки: «Я вижу лица и улыбки людей, которые приобретают игрушки, которым они очень нравятся. Это меня вдохновляет. Хочется дальше что-то придумывать в разных стилях, в разных направлениях».

Увидеть экспонаты выставки «Уютное настроение с ватными историями» можно в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске до 27 декабря.