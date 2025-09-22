Выставочный зал Детской художественной школы в Мурманске презентовал новое пространство искусств

В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие двух творческих экспозиций.

Детская художественная школа Мурманска презентовала обновлённое выставочное пространство. Первыми его экспонатами стали эксклюзивные творческие работы преподавателей школы.

Марина Нелюбина, заместитель директора МАУДО «Детская художественная школа г. Мурманска»: «Это уникальное сообщество творческих людей, которые призваны не только отдавать свой талант зрителю, но и воспитывают в духе академической школы живописи. Это уникально».

Авторы отображают масштаб и одновременно хрупкость арктической природы, а также особый характер жителей Крайнего Севера. С этими картинами гости смогут познакомиться до 2 октября.

По соседству, во втором выставочном зале, до 13 октября открыта экспозиция мастеров Дома ремёсел Мурманского областного художественного музея. Посетители увидят выразительные натюрморты на вышитых бисером картинах.

Обе выставки расположены в пространстве на улице Коммуны, 18. Планы у руководства центра масштабные, ведь скоро здесь будут работать над трехмерными арт-проектами.

Дмитрий Пастер, директор МАУДО «Детская художественная школа г. Мурманска»: «В ближайшем будущем планируем восстановить мультимедийную комнату, у нас уже закуплено оборудование. Есть уже проверенные технологии, которые мы показали Мурманску 9 мая. Новое пространство имеет очень удобное расположение - центр города».

В пространстве также планируется регулярно проводить прикладные и творческие мастер-классы.