Отопительный сезон в Мурманской области начали раньше нормативных сроковКАК ВЫБРАТЬ УМНЫЕ ЧАСЫ XIAOMI: КРИТЕРИИ И СРАВНЕНИЕ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.25 19:30

Выставочный зал Детской художественной школы в Мурманске презентовал новое пространство искусств

В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие двух творческих экспозиций.

Детская художественная школа Мурманска презентовала обновлённое выставочное пространство. Первыми его экспонатами стали эксклюзивные творческие работы преподавателей школы.

Марина Нелюбина, заместитель директора МАУДО «Детская художественная школа г. Мурманска»: «Это уникальное сообщество творческих людей, которые призваны не только отдавать свой талант зрителю, но и воспитывают в духе академической школы живописи. Это уникально».

Авторы отображают масштаб и одновременно хрупкость арктической природы, а также особый характер жителей Крайнего Севера. С этими картинами гости смогут познакомиться до 2 октября.

По соседству, во втором выставочном зале, до 13 октября открыта экспозиция мастеров Дома ремёсел Мурманского областного художественного музея. Посетители увидят выразительные натюрморты на вышитых бисером картинах.

Обе выставки расположены в пространстве на улице Коммуны, 18. Планы у руководства центра масштабные, ведь скоро здесь будут работать над трехмерными арт-проектами.

Дмитрий Пастер, директор МАУДО «Детская художественная школа г. Мурманска»: «В ближайшем будущем планируем восстановить мультимедийную комнату, у нас уже закуплено оборудование. Есть уже проверенные технологии, которые мы показали Мурманску 9 мая. Новое пространство имеет очень удобное расположение - центр города».

В пространстве также планируется регулярно проводить прикладные и творческие мастер-классы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Мнимый больной». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)1 из 3 работающих признал, что денежные проблемы снижают его эффективность на работе-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 43 копейки, евро прибавило почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Регоператор завершил кампанию по вывозу отходов из отдаленных сел Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»