Выстраивается очередь в армию

В начале октября стартовал осенний призыв в российскую армию. 700 молодых людей из Мурманской области пополнят ряды вооруженных сил, при этом более 70% новобранцев останутся служить в подразделениях и частях Северного флота.

Совсем скоро, чтобы попасть в армию придётся выстоять в очереди. Из года в год число призывников сокращается. Например, этой осенью форму рядовых наденут всего 704 человека. Войска, что логично, всё уверенней встают на профессиональный курс. Например, экипажи подводных лодок уже давно состоят только из контрактников, эта же тенденция и в надводном флоте, куда срочнику путь почти заказан. Так что молодым людям, мечтающем о море, придется повременить. Впрочем, у них есть возможность почти сразу пойти в войска на контрактной основе.

- Призывник, имеющий высшее образование или среднее техническое, может сразу при прохождении комиссии сразу заявить о желании служить по контракту, - поясняет процедуру Владимир Кондратов, начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота. - В этом случае он заключает контракт на два года. Вместо одного года срочной службы служит по контракту – два. Для остальных военнослужащих время пребывания по призыву - не менее полугода.

Сколько таких новобранцев, ещё не нюхавших пороха, получит одобрение от командования служить за деньги на договорной основе, вопрос открытый. Но, по статистке, желание отдать долг Родине в качестве наёмного солдата, изъявляют только 10% срочников. В основном, они попадают в сухопутные подразделения и части Северного флота, а так же на военные аэродромы. Особой популярностью у рекрутов пользуется 200 мотострелковая бригада в Печенге и 80-я Арктическая в Алакуртти. А вот на северных островах, за исключением архипелага Новая Земля, солдаты срочной службы не бывают. При этом около 70% молодых людей осеннего призыва останутся на территории Мурманской области.

- Северный флот заинтересован в том, чтобы корабли и части СФ комплектовались теми людьми, которые знают, что такое Мурманская область, привыкли к нашим ветрам и холодам, - отмечает Владимир Соловей, военный комиссар Мурманской области. – Отслужив, эти люди в большей части пойдут на контрактную службу или останутся в этих же частях.

Существует и законная альтернатива службе в вооруженных силах, когда призывников в течение чуть большего, чем основная воинская повинность срока, принимают на работу в почтовую службу или медицинские учреждения. Что же касается уклонистов, то случаев, когда молодые люди игнорировали повестки на призыв, в регионе зафиксировано всего 6, по пяти случаев из них уже заведены уголовные дела.