«Вьюжный» - такое имя дадут безымянному скверу в Снежногорске

Снятие некоторых ограничительных мер наконец позволило членом Совета встретиться очно.

Не смотря на то, что во время пандемии общественный совет большого ЗАТО регулярно организовывал собрания в режиме онлайн, очная встреча принесла гораздо больше пользы, уверены участники. Некоторые из них, например, руководитель проекта «Надежды Арктики» Анна Гришко приобрела полезный опыт, ей довелось поучаствовать в 12-ом Всероссийском съезде ассоциаций молодёжных правительств.

Анна Гришко, участник общественного Совета ЗАТО Александровск: «Конечно, основная миссия таких съездов и организаций – это транслирование в народ, чтобы люди знали, что есть такие ассоциации, которые могут помочь молодёжи, которые раскрывают их таланты, дают возможности в самореализации. Мы должны обмениваться этими знаниями, потому что мы, по сути, проводники между народом и нашей властью».

Сотрудничество в сфере молодёжной политики удалось мгновенно наладить, рассказала Анна. Так, музыкальный проект заинтересовал и увлёк коллег из арктических областей страны. В «Надеждах Арктики», который прошёл в формате онлайн, среди участников появились представители Карелии и Красноярской области.

Говорили на заседании общественного совета и о более приземленных темах. Удалось решить вопрос по скверу на улице Бирюкова в Снежногорске. Ского он получит имя. Предложения были разные, например, присвоить имена первого мэра, одного из почётных жителей города или дать образно-предметное название: сквер «Арктический», «Рябиновый», «Добрых сердец». Но большая часть голосов была отдана за более ёмкое и значимое для снежногорцев название.

Валентина Коськина, председатель общественного Совета ЗАТО Александровск: «Было принято решение увековечить историческое название города Вьюжный, назвать сквер «Вьюжным».

Предстоит ещё пройти некоторые процедуры до официального присвоения парку названия. Но уже в скором времени ещё одна излюбленная территория для отдыха северян перестанет быть безымянной.