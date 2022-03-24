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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.22 19:30

Выверенные и необходимые законы принимают депутаты облдумы

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание депутатов. На повестке более 20 вопросов, которые касаются, в том числе и социальной сферы и системы здравоохранения региона.

Часть законопроектов, предложенных на рассмотрение в Мурманской областной Думе, касались поддержки предпринимателей в регионе. Что важно в это непростое время, чтобы бизнес чувствовал, что его не бросили один на один с проблемами.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В первую очередь мы рассмотрим пакет налоговых законопроектов. Один из законопроектов мы принимали в 2020 году в поддержку наших предпринимателей, которые работают на упрощенной системе налогообложения.  Он у нас заканчивается 31 декабря этого года. Чтобы бизнес чувствовал себя уверенно и спокойно, мы продлим этот законопроект до 31 декабря 2025 года».

Про помощь бизнесу говорила и Татьяна Сахарова. Сенатор Российской Федерации также приняла участие в заседании облдумы.

Татьяна Сахарова, сенатор Российской Федерации от Мурманской области: «Буквально накануне Совет Федерации принял очередной пакет мер поддержки, в которых сегодня уже нуждаются и люди, и бизнес. Хочу остановиться на остальных, которые, как мне кажется, самые важные. Это и меры поддержки на административном уровне, когда мы говорим, что нельзя сегодня душить малый бизнес проверками. Нужно наложить максимальный мораторий и сегодня его не трогать, чтобы наша российская экономика развивалась».

Важное место отведено и законопроектам, обеспечивающим государственные гарантии людям, работающим в условиях Крайнего севера. Один из законопроектов касался права бесплатного проезда в отпуск членам семей тех, кто трудится на севере. Норму хотят расширить.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы предлагаем помимо несовершеннолетних, которые указаны в норме, добавить ещё и обучающихся образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования в возрасте до 23 лет».

Были в повестке заседания и законы, касающиеся обеспечения медицинских организаций профессиональными молодыми кадрами. В частности, депутаты предложили начислять миллион рублей вчерашним студентам при устройстве врачами-специалистами в наши медучреждения. Однако взамен те должны будут 5 лет отработать на севере.

Геннадий Степахно, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы стимулируем дополнительно врача. Я даже больше сказал, что надо дополнительный стимул изучить, как по целевому направлению наши ребята, выпускники поступают в медучреждения. И возвращаются ли они сюда, потому что есть информация, что не все возвращаются. Даже, если он получил целевое определение от Минздрава».

Также депутаты рассмотрели обращение к председателю правительства Российской Федерации с просьбой поспособствовать в скорейшей газификации региона. Эта мера, считают депутаты, сможет помочь крупным промышленным предприятиям в нашей области.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы говорим о «ЕвроХиме», мы говорим о «ФосАгро», мы говорим о тех предприятиях, которые используют газ. Например, цикл производства минеральных удобрений. Используют газ, отправляя сырьё из Мурманской области в другие газифицированные регионы нашей страны».

Ещё один момент, который касается органов власти. Депутаты рассмотрели изменения в устав Мурманской области. Фактически, это приведение местного законодательства в соответствие с федеральным.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Выстраивается чёткая система органов государственной власти, которая встраивается в систему публичной власти. В частности, органы госвласти Мурманской области теперь полностью встроены в систему публичной власти РФ. Чего раньше не было прописано».

Этот же законопроект поставил точку в спорном вопросе. Как правильно называть высшее должностное лицо региона: главой области или губернатором. В первом случае пришлось бы переделывать множество бланков, печатей и официальных документов. Что повлекло бы и финансовые затраты. Поэтому парламентарии проголосовали за второе название. Таким образом, губернатор в Мурманской области по-прежнему остаётся губернатором.

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