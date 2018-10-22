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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.18 19:30

Вывоз и утилизация мусора - подробности в новом выпуске программы «Коммунальный детектив»

Новые квитанции за вывоз и утилизацию мусора скоро получат все жители Мурманской области. Точный тариф еще не утвержден. А вот что входит в услугу, и действительно ли это будет революция в сфере обращения с отходами – разбиралась Анастасия Карева. Подробности в новом выпуске программы «Коммунальный детектив».

За вывоз мусора с контейнерных площадок и его доставку не на свалку, а в целый экотехнопарк, теперь будет отвечать новое подразделение – акционерное общество «Управление отходами».

Квитанции за мусор стороной не обойдут никого, даже младенцев. Учтены памперсы и пеленки. Предположительно сумма в платежках будет около 130 рублей. И это с человека. Но готовы ли мурманчане к такому повороту событий?

Разберутся и со стихийными свалками. Вот только пользу из мусора пока извлекать не станут – не нашелся инвестор, который бы захотел вкладывать деньги в производство из вторсырья. Подробности смотрите в новом выпуске программы «Коммунальный детектив» на «Арктик-ТВ».

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